Vania Bludau y Mario Irivarren se presentaron en En Boca de Todos para contar su versión sobre el último acontecimiento que los pusieron en el ojo de la tormenta y que además les hizo perder propuestas laborales

Cabe mencionar que Mario Irivarren explicó que él nunca hizo una fiesta, ya que en la casa que alquiló vivían 9 personas. Ante esto, Jazmín Pinedo le recordó que estamos en estado de emergencia y que él convivía con personas extrañas y no familiares.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Vania Bludau se mostró sumamente arrepentida y afectada por su comportamiento.

“Estoy apenada, lo que dije no era por justificarme, porque querer contar lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que pasó, no he tenido la facilidad de acercarme a un programa de televisión. Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar” , dijo.

¿MARIO IRIVARREN SE VA A ESTADOS UNIDOS POR VANIA BLUDADU?

Vania Bludau vive desde hace más de dos años en Miami, lugar donde empezó trabajando como mesera, y por tal motivo, a Jazmín Pinedo le causó intriga de cómo la pareja maneja su relación, ya que Mario Irivarren está en Perú.

Mario señaló que tiene la intención que Vania vuelva a Perú. Sin embargo, no descartó la idea de dejar todo y volar a Estados Unidos.

“Lo he pensado, si lo haría (vivir en Miami). Es difícil, pero no lo descarto”, dijo el exintegrante de “Esto es guerra”.