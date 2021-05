La modelo Aída Martínez utilizó sus redes sociales para aclararle a sus seguidores qué es lo que hace con la ropa que recibe por canje de parte de algunas marcas.

“Hay un tema sobre qué hago con algunas prendas que me mandan algunas marcas por canje. (…) Yo apoyo a los emprendedores, a mí no se me conoce por fallarle a las marcas, todo lo contario, apoyo a las marcas más de lo que haría cualquier otro influencer en el Perú”, comentó la exchica reality al inicio de sus historias de Instagram.

Aída Martínez responde tras críticas por vender ropa que le dan por canje

Asimismo, Aída Martínez señaló que lo que ella decida hacer con la ropa después de promocionarla en sus redes es su problema.

“Mucha ropa me la pongo una o dos veces. Si yo decido vender la ropa después, regalarla, colgarla del techo, quemarla, cortarla, es mi problema, porque yo ya cumplí con el convenio”, agregó Aída Martínez.

Aída Martínez también aseguró que las marcas que trabajan con ella pueden dar fe de que ella cumple con hacer todas las menciones correspondientes.

“Yo hago los cherrys y luego hago lo que me dé la gana con esa ropa. Los influencers en todo el mundo hacen ventas de garaje... ¿En qué te afecta a ti amiga que yo venda mi ropa de segunda mano o que venda ropa que no me queda bien? Yo siempre cumplo con todas las marcas emprendedoras y están súper agradecidos conmigo”, sostuvo.

Finalmente, Aída Martínez pidió que dejen de hacerle cuestionamientos por lo que decida hacer con ropa o accesorios que son de ella.