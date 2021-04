Hace unos días Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al anunciar en su programa que su relación con el notario Alfredo Zambrano llegó a su fin y que comenzará con los trámites de divorcio.

“Esta es una decisión que ha sido bastante pensada por mí con mucho detenimiento y bastante razón. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin a mi matrimonio”, manifestó la conductora de televisión.

“EL KARME EXISTE”

Aída Martínez utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha recibido una gran cantidad de comentarios tras la separación de Magaly Medina con Alfredo Zambrano. La influencer enfatizó que, a diferencia de la popular Urraca, ella no se burlará de la desgracia ajena.

“Hoy me desperté y había un montón de mensajes que decían: ‘Aída, se te hizo justicia’, ‘El karma existe’, ‘La dejaron a la señora Magaly’, ‘todas las lágrimas que te ha sacado’”, expresó.

Luego continuó con: “a diferencia de ella, no me voy a mofar ni burlar de su separación y no haré una fiesta de eso, porque, yo imagino, que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando. La separación o divorcio es una de las cosas más feas que le puede pasar a alguien. No me voy a mofar de la desgracia ajena . Sí creo en el karma, todo da vueltas, todo regresa pero no voy a hacer fiesta de lo que ella está viviendo”.

