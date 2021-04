Cansada de los comentarios en redes sociales, Aída Martínez se dio tiempo para grabar un video a fin de responder a quienes le dicen que se operó el rostro. La arequipeña negó dicho escenario de forma contundente.

Yo siempre he confesado qué retoques me he hecho en el cuerpo o en el rostro, bueno, la cara nunca me la he operado, jamás, lo único que me he hecho es bótox o ácido hialurónico, pero eso no cuenta como una operación, cuenta como un arreglo estético que finalmente te dura unos meses y ya”, sostuvo en historias de Instagram.

Además, enfocó su respuesta en las mujeres que insisten en que se sometió a la rinoplastía; sin embargo, descartó esa posibilidad.

“Hay chicas que se toman la atribución de escribirme y me dicen ‘Aída, me pasas el número del cirujano que te hizo la nariz’, o sea, ni siquiera me preguntan ‘Aída, ¿te operaste la nariz?’, no, es ‘me pasas el número de tu cirujano o qué cirujano te hizo la nariz’ y no es una, son varias”, agregó.

En ese sentido, remarcó la estética de su nariz, afirmando que es el filtro el que “quizá” le modifica la forma.

“O sea, yo sé que tengo la nariz linda, muchas gracias, pero nunca me la operé, si eso querían saber, no me he tocado la nariz jamás. Quizás el filtro me modifica un poco la nariz”, insistió.

Aída Martínez sobre operaciones (Instagram)