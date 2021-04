El cómico Jorge Benavides bromeó con la popular ‘Dayanita’ durante un sketch del programa ‘JB en ATV’ sin imaginar la respuesta que tendría la actriz cómica.

Mientras grababan el sketch de Soraya Montenegro, Benavides le dijo que evaluaría su desempeño pues viene recibiendo llamadas de la estrella de Tik Tok ‘Uchulú’.

“Si estás molesta, si no para que te vayas. Yo no te necesito hijita, detrás de ti hay un colón. Está que me llama la ‘Uchulú’, por favor ah”, dijo entre risas Jorge Benavides, quien luego preguntó: “¿Quién quiere que venga la ‘Uchulú’?”.

A lo que ‘Dayanita’ respondió: “Nadie va a ser como yo, señora”.

‘Dayanita’ responde luego que JB bromeó con reemplazarla con ‘Uchulú' : “Nadie va a ser como yo” (VIDEO)

Clara Seminara espera que Fátima Segovia y Dayanita declaren en juicio contra ‘Yuca’: “Fueron notificadas”

La actriz cómica Clara Seminara señaló al Trome que espera que Fátima Segovia, conocida como ‘La chuecona’, y Dayanita puedan declarar como testigos en el juicio por tocamientos indebidos contra Enrique Espejo ‘Yuca’.

MIRA AQUÍ: Hija de César Acuña Núñez halló boleta de Milett Figueroa y anticonceptivos en departamento de Miami

Recordemos que la actriz que ahora reside en España denunció el 2019 tocamientos en contra de su excompañero del elenco del programa ‘El Wasap de JB’.

“Fátima Segovia y Dayanita fueron notificadas por el juzgado que lleva el proceso y no se presentaron, pero volverán a ser citadas. En esta Semana Santa voy a rezar para que cambien de opinión y decidan declarar como testigos en mi juicio contra el señor Espejo. Fátima (Segovia) me tiene bloqueada porque en su momento le reclamé cuando salió a mentir y le pedí que solo diga la verdad”, dijo la joven al mencionado medio.

VIDEO RECOMENDADO

Covid-19 Perú: pasos para que extranjeros actualicen datos y sean incluidos en padrón de vacunación