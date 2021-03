Aída Martínez usó su cuenta oficia de Instagram para defender al cantante Camilo luego las críticas que recibe en redes sociales por su nueva canción ‘Machu Picchu’, tema que dedica, otro más, a su esposa Evaluna Montaner, quien también participa.

La modelo está en contra de los usuarios que reclaman al intérprete colombiano y preguntó a los peruanos si alguno de ellos le ha pagado o si PromPerú lo ha nombrado como embajador para que lo cuestionen con intensidad.

“Tengo un punto de vista que quisiera que me escuchen, quizá mucha gente no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero la pregunta es: ¿Alguno de ustedes, compatriotas peruanos, le ha pagado a Camilo para que salga ‘Machu Picchu’ en la canción? O ¿PromPerú ha nombrado a Camilo embajador para que que saque esta canción con Machu Picchu?”, inició en la mencionada red social.

Aída Martínez defiende a Camilo

“Él simplemente ha hecho algo que le ha salido del corazón hacer y así nombre una sola vez a la palabra Machu Picchu en su canción, es su problema, es su canción, nosotros no somos quien para juzgar a los artistas de qué letras pueden poner en su canción. Si le nació poner Machu Picchu, tendrá sentido para él y déjenlo tranquilo”, agregó.

Aída Martínez también dijo que Camilo dio ritmo a su nuevo tema con instrumentos musicales peruanos y que eso no fue notado por los peruanos.

“Muy a parte de eso me he dado cuenta que hay instrumentos musicales peruanos usados para la canción y eso no lo ven. Me parece que se indignan por las huevas, la verdad, como si hubiera venido Camilo y hubiera hecho un grafiti en algunas de las piedras sagradas de Machu Picchu. Hay peores cosas por las cuales indignarse, no por una canción, ya no jodan, en serio”, finalizó.

