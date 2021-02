La modelo y empresaria, Aída Martínez se animó a responder las preguntas curiosas de sus seguidores en Instagram y reveló que por año su esposo, Adolfo Carrasco le insistió para tener un hijo.

Todo ocurrió porque Martínez se animó a responder 10 preguntas de sus seguidores en su cuenta en Instagram. Ella estaba descansando en su cama junto a su esposo, ambos respondieron las interrogantes.

“¿Ustedes planearon tener un bebe?”, le preguntaron a Aída y ella respondió: “Adolfo por años me ha insistido que le dé un hijo. Hasta que se le cumplió”. Sin embargo, a su esposo no le gustó su respuesta y terminaron peleando.

Martínez reveló que a su esposo le han dado muchos antojos desde que está embarazada, en especial por los alimentos dulces. Aunque en esta ocasión, Adolfo tampoco estuvo de acuerdo. “Siempre como así”, dijo.

Otra pregunta curiosa de sus seguidores fue, cómo Adolfo enamoró a Aída. La modelo le pidió a su esposo que responda la interrogante y él señaló: “Para que vean. Eso no lo voy a divulgar jamás”. Y ella añadió: “Me hacía reír al comienzo, ahora me hace renegar”.