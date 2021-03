En un video publicado en su cuenta personal de Facebook, William Luna envió un severo mensaje a Camilo y Evaluna Montaner tras el lanzamiento de su nuevo tema musical “Machu Picchu”, que hace referencia a la maravilla mundial ubicada en Cusco.

El intérprete de “Vienes y te vas”, “Niñachay” y “Linda Wawita” criticó que los esposos hayan llamado ‘ruinas’ a Machu Picchu. El cantante enfatizó que el sitio arqueológico incaico es una Maravilla del mundo.

“¿Ruinas de Machu Picchu? ¡Por favor! Más respeto a Machu Picchu. No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿Expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, dice en los primeros segundos del clip.

Asimismo, William Luna considera que el nuevo tema de Camilo es una ofensa para los cuzqueños y exigió respeto.

“Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante al que yo admiro, su papá Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, apuntó.

Tras el estreno de Machu Picchu, varios seguidores de Camilo y Evaluna aseguraron que quedaron un poco decepcionados con el nombre de la canción, ya que la letra del tema no tiene nada que ver con el histórico monumento de nuestro país.

“Cámbienle de nombre a su canción, por favor”, “No se merecía ese título, en serio de todo corazón le quedó grande el nombre”, “Una decepción total”, “No habla nada de Machu Picchu”, “¿Cómo puede usarse el nombre de una maravilla del mundo sin hacerle tributo?”, “El título no tiene nada que ver con la canción”, fueron algunos comentarios que se lee en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Camilo y Evaluna Montaner se casaron en una romántica ceremonia

Camilo y Evaluna Montaner se casaron en una romántica ceremonia (08/02/20)