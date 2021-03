Camilo y Evaluna Montaner han dado una gran sorpresa a todos sus fanáticos peruanos, al estrenar su nuevo videoclip en YouTube titulado “Machu Picchu”.

Recordemos que los esposos postearon, cada uno en su red social, una fotografía en la que se puede apreciar las plantas de sus pies mientras están recostados en una cama. Pero lo llamativo de la imagen, es el mensaje que tienen escrito en esta parte de su cuerpo.

Y es que mientras que en la planta del pie de Evaluna dice: “Machu”, en la de Camilo dice: “Picchu”. Ambos han acompañado la instantánea con un mensaje en el que simplemente se puede leer: “Lunes”, fecha en la que se presume, develarán el misterio.

El videoclip se estrenó hace dos horas en la cuenta de YouTube de Camilo y, hasta el cierre de esta nota, el tema cuenta con 382.532 visualizaciones.

LETRA

Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera

Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza

Yo sé que estoy loco, pero tú más loca de haberte fijado en mí

Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí





Yo que debería estar encerrada en una jaula (En una jaula)

¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama?

Mira qué cosa, y ahora te tengo sin merecerte (Sin merecertе)

Que no haya tenido que disfrazarmе para tenerte (No, no)





Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero (Dime qué fue lo que viste)

Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza (Dime, dime)





Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte fijado en mí (De haberte fijado en mí)

Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte quedado aquí (Loca, loca)





Yo tengo más ruinas que Machu Picchu

He destruido mil planetas con cosa que he dicho

¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?





Yo hago lo que quieras (Yo hago lo que quieras)

Pa’ que tú me quieras (Solo pídelo)





Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero (Dime, dime, dime)

Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza (¿Qué pasa?)





Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte fijado en mí (De haberte fijado en mí)

Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte quedado aquí (Loca, loca, loca)





Cuando mis ojos te vieron

Casi me caigo, casi me, casi me muero

Cuando mis ojos te vieron

No solo te vieron, sino que al amor conocieron





Cuando mis ojos te vieron

Casi me caigo, casi me, casi me muero

Cuando mis ojos te vieron

No solo te vieron, sino que al amor conocieron

Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero (Dime, dime, dime)

Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza (¿Qué pasa?)





Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte fijado en mí (De haberte fijado en mí)

Yo sé que estoy loca

Pero tú más loco de haberte quedado aquí





Yo hago lo que quieras (Camilo y Evaluna)

Pa’ que tú me quieras