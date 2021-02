Tras la revelación de Manolo Rojas, de que Danny Rosales llamó para que lo contraten en el ‘El Reventonazo de la Chola’ de América Televisión, el cómico que labora ‘JB en ATV’ negó dicha versión en CORREO y dijo que su amigo entendió mal las declaraciones que dio.

“Realmente no sé por qué se ha expresado así, pero no le pienso contestar porque no es cierto lo que ha dicho. Si hubiera sido cierto, quizás me hubiera indignado, le hubiera contestado, pero como no es cierto, para qué contestarle. Lo quiero, lo aprecio, he aprendido mucho de él, le tengo respeto como antiguo, como lo que es, pero más allá no. Nunca he llamado a la ‘Chola Chabuca’, es totalmente falso ”, expresó en diálogo con este diario.

“Manolo ha entendido mal porque está bien claro ahí las declaraciones que he dado, no somos competencia porque hacemos cosas distintas. No competimos entre nosotros. La gente que quiere ver la ‘Chola Chabuca’, puede ver, la gente quiere vernos, puede, pero hacemos cosas distintas. Por la misma razón que no hacemos las cosas igual, no estamos compitiendo entre nosotros”, agregó.

CONVERSÓ CON JORGE BENAVIDES

Danny Rosales también reveló que tuvo una conversación con Jorge Benavides sobre las declaraciones de Manolo Rojas y que prefiere no estar en discusiones y llevar una vida profesional tranquila.

“ Jorge Benavides y yo sabemos la verdad . Entonces, con tal que yo sepa la verdad, estoy tranquilo conmigo mismo. Nunca llamé a la ‘Chola Chabuca’. Yo le conté (a JB), porque mejor es así: no pelear, no discutir y no andar en dimes y diretes”, sostuvo.

Jorge Benavides tomó radical medida con su elenco tras denuncia de Clara Seminara contra Yuca, contó Danny Rosales.

AMISTAD CON MANOLO ROJAS

El cómico indicó que tiene mucho aprecio a Manolo Rojas ni tampoco es su enemigo, por lo que no podría discutir con él. Además, lo considera “un maestro”.

“Quizás no ha leído bien lo que he comentado, simplemente dije que en realidad no somos competencia porque estamos en el mismo rubro de la comicidad, pero hacemos cosas distintas, ellos no hacen lo que nosotros hacemos, ni tampoco hacemos lo que ellos hacen. Así que hay público para los dos”, recalcó.

SOBRE ERNESTO PIMENTEL

Rosales afirmó que trabajó cuatro años con Ernesto Pimentel y que le guarda una amistad, al igual que Jorge Benavides. Se encuentra muy agradecido con ellos por ayudarlo con trabajo.

“Yo he trabajado con Ernesto cuatro años, lo quiero y tengo una amistad, un cariño, lo amo, nunca he tenido ninguna discusión ni lo tendré, por el respeto que le tengo. Lo quiero mucho, así como quiero a Jorge, a las personas que de alguna u otra manera nos dan la oportunidad de trabajar. Gracias a Ernesto he comido muchas veces y gracias a Jorge, actualmente yo vivo gracias al trabajo que me da . Hay que ser agradecidos con las personas que siempre te dan la mano en el momento”, señaló.

'La Chola Chabuca' presentará un show para buscar fondos para los niños con VIH. (Twitter El Reventonazo)

¿REGRESARÍA A TRABAJAR CON ERNESTO PIMENTEL?

“A mí me enseñaron una cosa en la vida. Cuando te vayas de un canal, nunca se sale mal porque uno nunca sabe. A veces uno habla mal, critica mal de alguien y tú no sabes lo que la vida o el destino te puede deparar. La cosa es salir bien de un canal, de cualquier sitio de trabajo. Ojo que yo trabajé para América Televisión, salí por la puerta grande, estaba en ‘Recargados de Risa’ y nadie me botó, sino se completó el contrato y me fui, eso es todo. Algún día volveré a América , yo trabajé con Mónica Zevallos en ATV y después de años regreso a ATV”, contestó.

VIDEO RECOMENDADO