Tula Rodríguez decidió pronunciarse luego que el último domingo, PRO TV diera a conocer a través de una comunicado, que ella y Maju Mantilla -conductoras del programa “En Boca de Todos” que se emite por América Televisión- habían dado positivo a la prueba de COVID-19.

La conductora de TV reapareció en ‘En boca de todos’ a través de una videollamada, para contar la batalla que está librando con el mortal virus. Además, detalló que su hija y su mamá presentan algunos síntomas, por lo que no descarta que se hayan contagiado.

“Valentina y mi mamá, lamento que al parecer tienen algunos síntomas. Yo no siento mayor síntoma (...) Valentina presenta ciertos dolores de cabeza y porque yo duermo con mi hija y mi mamá esta sintiendo alguna carraspera en la garganta. Con mi mama y mi hija hemos estado en la cama abrazándonos, besándonos”, dijo Tula Rodríguez.

Luego continuó con: “quiero pedirle perdón a mi papa, mi mamá y a mi hija si los he contagiado porque me he contagiado trabajando, porque tengo que salir a trabajar. Estoy segura que vamos a salir de esta”.

CORREO - Tula revela que su hija y su madre se habrían contagiado de COVID-19: “quiero pedirle perdón, me contagié trabajando ”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO