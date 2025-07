Maggie Liza, madre de la modelo Angie Jibaja, aseguró que el tratamiento psiquiátrico que recibe su hija podría estar afectándola seriamente. Indicó que, en varias ocasiones, la ha escuchado decir cosas sin lógica, lo que le causa gran inquietud.

“ No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido ”, manifestó en “Ponte en la cola”.

Por ese motivo, Maggie aseguró que piensa hablar con el doctor de su hija: “ Toda esta semana he querido hablar con él, pero no he podido. El lunes voy a tratar de hablar con su psiquiatra. ¿Qué es lo que está pasando? ”.

La madre de la exmodelo reconoció que la actitud de su hija podría estar afectando a sus nietos. Además, aseguró que Angie se encontraba estable antes de iniciar el tratamiento psiquiátrico.

“ Si sigue así, los va a asustar a los niños. Ay, Dios mío! Pero ella ha estado bien, sino que este tratamiento, que es muy fuerte, la está volviendo así como media loca ”, expresó.

Recientemente, Romina Gachoy dio a conocer un audio que Angie Jibaja le envió a su hijo mayor, en el cual la exmodelo se expresa de manera incoherente.

“ Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente, con los que se cruzan. No tengan miedo, ese ‘No digas nada por favor’, si es para ustedes. Pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero...pero se la están cantando a ustedes para que, para que les rompan, para que ustedes piensen y digan: ‘ay sí, no vamos a decir nada’ ”, fue el mensaje que envió.

