La maternidad viene cambiando en el Perú. Cada vez más mujeres deciden postergar la decisión de tener hijos para priorizar su desarrollo profesional, estabilidad económica o proyectos personales.

En este contexto, la congelación de óvulos gana protagonismo como una herramienta de preservación de la fertilidad que permite planificar la maternidad con mayor libertad.

Esta tendencia cobra relevancia no solo para quienes ya son madres, sino también para las mujeres que proyectan serlo en el futuro.

La edad influye directamente en la fertilidad femenina

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la edad es uno de los factores más importantes en la fertilidad femenina. A partir de los 35 años, la fertilidad disminuye progresivamente tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos.

Asimismo, la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) señala que la preservación de óvulos ofrece mejores resultados cuando se realiza antes de los 35 años, ya que permite conservar las probabilidades de embarazo asociadas a esa etapa de la vida.

Según información de EmbryoFertility, esta alternativa viene siendo adoptada principalmente por mujeres jóvenes que buscan mantener sus posibilidades de embarazo a futuro frente a la disminución natural de la reserva ovárica.

Especialistas destacan mayor planificación de la maternidad

El doctor Javier García-Ferreyra, embriólogo y director del centro de fertilidad EmbryoFertility (EFY), explicó que existe un cambio en la forma en que las mujeres enfrentan la maternidad.

“Hoy vemos un cambio importante: las mujeres ya no quieren que su maternidad dependa únicamente del tiempo biológico. La congelación de óvulos les permite tomar el control y decidir cuándo es el mejor momento para convertirse en madres”, señaló el especialista.

García-Ferreyra indicó que el procedimiento consiste en preservar los óvulos en su mejor momento biológico para utilizarlos en el futuro, manteniendo así las probabilidades de embarazo relacionadas con la edad en que fueron congelados.

Además del aspecto médico, el especialista destacó el impacto emocional de esta alternativa, ya que muchas mujeres encuentran en este procedimiento una forma de reducir la presión social y personal vinculada al paso del tiempo.

“Más que postergar la maternidad, se trata de planificarla. Es una herramienta que brinda tranquilidad y empodera a la mujer para tomar decisiones alineadas con su proyecto de vida”, añadió.