La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica promovió una reunión de coordinación con diversas instituciones públicas para avanzar en la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional orientada a prevenir y atender casos de hostigamiento sexual en los centros laborales.

Derechos laborales

El encuentro fue desarrollado a través de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y permitió presentar los alcances del programa “Trabaja sin Acoso”, iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de orientación, atención y seguimiento de quejas y denuncias relacionadas con esta problemática.

En la jornada participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el Ministerio Público y el Centro Emergencia Mujer, mediante el programa Warmi Ñan, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar acciones conjuntas para garantizar entornos de trabajo seguros y libres de violencia.

Durante la reunión se abordó la importancia de establecer canales de coordinación que permitan brindar respuestas oportunas a las personas afectadas, así como desarrollar actividades de sensibilización y prevención en instituciones públicas y privadas de la región.

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