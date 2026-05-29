La región Ica alcanzó el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Desempeño Regional 2025, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) durante el Encuentro Nacional de Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo realizado recientemente.

Oportunidades laborales

Con este resultado, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Ica fue considerada como la de mejor desempeño en todo el país, destacando por los resultados obtenidos en servicios de empleo, orientación laboral y eficiencia en el uso de recursos públicos.

Según el balance presentado por el MTPE, más de 79 mil personas fueron beneficiadas en la región a través de diversos programas y servicios impulsados durante el último año.

Entre las iniciativas que contribuyeron al reconocimiento nacional destacan programas como “Trabaja sin Acoso”, el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO) y la Bolsa de Trabajo, herramientas orientadas a fortalecer la empleabilidad y facilitar el acceso a oportunidades laborales.

El informe también resaltó la capacidad de la región para optimizar recursos y ampliar la cobertura de atención con menor costo operativo, aspecto considerado clave dentro de la evaluación nacional.

Durante la ceremonia de reconocimiento, representantes del Ministerio de Trabajo señalaron la importancia de continuar fortaleciendo la articulación con los gobiernos regionales para mejorar la calidad de los servicios dirigidos a trabajadores, jóvenes y personas en búsqueda de empleo.

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