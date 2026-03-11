El personal administrativo de la empresa Agrícola Miranda participó en una jornada de capacitación orientada a fortalecer sus habilidades en planificación y organización dentro del entorno laboral.

Procesos de trabajo

La actividad fue desarrollada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica en coordinación con el Instituto Bancario y Financiero IBFC, como parte de las acciones dirigidas a mejorar las competencias del talento humano en el sector empresarial de la región.

Durante la capacitación, titulada “Planificación y Organización en la Empresa”, se abordaron temas relacionados con la planificación estratégica, la correcta distribución de tareas y la optimización de los procesos de trabajo, aspectos considerados clave para mejorar la eficiencia y el desempeño dentro de las organizaciones.

Los participantes también recibieron herramientas prácticas para fortalecer la gestión de sus funciones y fomentar el trabajo en equipo dentro de la empresa.

Este tipo de actividades busca impulsar la formación continua del personal administrativo y contribuir al fortalecimiento de la gestión empresarial en el sector agrícola de la región Ica.

