La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica lanzó una campaña informativa dirigida a trabajadores del sector privado con el objetivo de promover el conocimiento y respeto de los derechos laborales establecidos en la legislación peruana.

Derechos básicos

La institución recordó que conocer los derechos laborales es fundamental para prevenir abusos, fortalecer relaciones laborales adecuadas y garantizar espacios de trabajo seguros y justos.

Entre los principales derechos difundidos por la institución se encuentra la Remuneración Mínima Vital (RMV), que actualmente asciende a S/ 1,130 mensuales, según lo establecido en el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR.

Asimismo, se recordó que la jornada laboral máxima permitida es de ocho horas diarias o 48 horas semanales, medida orientada a proteger la salud y bienestar de los trabajadores.

La DRTPE Ica también informó que los trabajadores tienen derecho a recibir Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficio equivalente al 8.33 % de la remuneración mensual.

Otro de los beneficios laborales mencionados son las gratificaciones legales, las cuales deben ser abonadas dos veces al año: durante julio por Fiestas Patrias y en diciembre por Navidad.

En cuanto al descanso vacacional, la institución recordó que los trabajadores del régimen privado tienen derecho a 30 días calendario de vacaciones remuneradas por cada año completo de servicios continuos para un mismo empleador.

Contrato y descanso

Del mismo modo se precisó que los trabajadores que realizan labores permanentes tienen derecho a contratos de trabajo indeterminados y estabilidad laboral, mientras que los contratos temporales deben justificarse únicamente en casos específicos.

Además, se destacó el derecho al descanso semanal remunerado y la obligación de los empleadores de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. Se recordó que las empresas deben contar con seguros laborales para proteger a sus trabajadores frente a posibles riesgos o accidentes durante el desempeño de sus funciones.

La institución exhortó a la población trabajadora a informarse sobre sus derechos y acudir a sus oficinas para recibir orientación gratuita sobre temas laborales.

La sede de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica se encuentra ubicada en la avenida Grau N.° 148, en la ciudad de Ica.

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