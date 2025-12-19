Los habitantes del boulevard del Centro Poblado “Nuestra Señora de Guadalupe”, en la Expansión Urbana, del distrito de Salas, participaron de la campaña “Yo Conozco Mis Derechos Laborales”, una iniciativa orientada a informar y sensibilizar a la población sobre sus derechos en el ámbito laboral.

Prevención de abusos laborales

La actividad, impulsada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, a través de la Subdirección de Inspecciones, buscó acercar los servicios del Estado a los trabajadores, ofreciendo asesoría legal, orientación sobre registros y promoción de la formalidad laboral.

Entre los temas abordados se encuentran la igualdad salarial, la no discriminación por género, embarazo, orientación sexual o discapacidad, así como la seguridad y salud en el trabajo. La campaña también puso énfasis en erradicar el acoso, hostigamiento y violencia laboral, promoviendo un trato digno y la igualdad de oportunidades en todos los centros de trabajo.

