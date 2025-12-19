“Nuestra Señora de Guadalupe”, en la Expansión Urbana, del distrito de Salas, participaron de la campaña “Yo Conozco Mis Derechos Laborales”, una iniciativa orientada a informar y sensibilizar a la población

Prevención de abusos laborales

La actividad, impulsada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, a través de la Subdirección de Inspecciones, buscó acercar los servicios del Estado a los trabajadores, ofreciendo asesoría legal, orientación sobre registros y promoción de la formalidad laboral.

Entre los temas abordados se encuentran la igualdad salarial, la no discriminación por género, embarazo, orientación sexual o discapacidad, así como la seguridad y salud en el trabajo. La campaña también puso énfasis en erradicar el acoso, hostigamiento y violencia laboral, promoviendo un trato digno y la igualdad de oportunidades en todos los centros de trabajo.

