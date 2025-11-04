La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Subdirección de Inspecciones, desarrolló la campaña informativa “Yo conozco mis derechos laborales” en el sector El Álamo, con el objetivo de que los trabajadores de las agroexportadoras fortalezcan su conocimiento sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral.

Cultura de formalidad

Durante la jornada, los participantes recibieron asesoría gratuita sobre temas como formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y beneficios sociales. Además, se informó sobre los servicios que ofrece la Dirección Regional de Trabajo, incluyendo asesoría legal gratuita, orientación en empleabilidad y registro de trabajadores de construcción civil.

La iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la población, promover el respeto a los derechos laborales y fomentar una cultura de formalidad en los distintos sectores productivos de la región.

“Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos para exigirlos y protegerse frente a situaciones de vulneración laboral”, señalaron los organizadores de la actividad.

