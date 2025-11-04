La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Subdirección de Inspecciones, “Yo conozco mis derechos laborales” en el sector El Álamo, con el objetivo de que los trabajadores fortalezcan su conocimiento sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral.

Cultura de formalidad

Durante la jornada, los participantes recibieron asesoría gratuita sobre temas como formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y beneficios sociales. Además, se informó sobre los servicios que ofrece la Dirección Regional de Trabajo, incluyendo asesoría legal gratuita, orientación en empleabilidad y registro de trabajadores de construcción civil.

La iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la población, promover el respeto a los derechos laborales y fomentar una cultura de formalidad en los distintos sectores productivos de la región.

“Es fundamental que los trabajadores conozcan sus derechos para exigirlos y protegerse frente a situaciones de vulneración laboral”, señalaron los organizadores de la actividad.

