En una acción conjunta entre el sector salud y la agroindustria, el centro de atención primaria CAP II La Tinguiña de EsSalud y la empresa HM Clause firmaron un convenio que permitirá a los trabajadores del fundo acceder a chequeos médicos preventivos directamente en su lugar de trabajo.

Salud preventiva

La alianza forma parte del programa “Prevenir”, una estrategia que busca detectar tempranamente enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, así como varios tipos de cáncer de alta incidencia en el país, como el de mama, cuello uterino y próstata.

En representación de EsSalud Ica, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, destacó que este programa está diseñado para atender a personas que, debido a sus largas jornadas laborales, no pueden acudir fácilmente a un establecimiento de salud para realizarse un chequeo médico preventivo.

“Con esta alianza, se busca acortar la brecha de acceso a la salud preventiva en el sector agrícola, donde muchos trabajadores suelen postergar su atención médica por falta de tiempo o recursos. El programa contempla jornadas médicas dentro del propio centro laboral, facilitando el acceso al diagnóstico y seguimiento de condiciones de salud que, si se detectan a tiempo, pueden ser tratadas con éxito”. dijo.

