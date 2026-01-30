La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) llevó a cabo una campaña informativa y de sensibilización dirigida a los comerciantes del Mercado El Río, con el objetivo de promover una cultura laboral basada en la legalidad, el respeto y la dignidad en el trabajo.

Empleo formal

Durante la jornada, los especialistas de la Dirección de Trabajo ofrecieron información y orientación tanto a empleadores como a trabajadores sobre la formalización laboral, la prevención y erradicación del trabajo forzoso, así como sobre la estrategia “Trabaja sin acoso”, que busca fomentar espacios laborales libres de violencia y hostigamiento.

Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de la DRTPE por fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral vigente y sensibilizar a los actores del sector comercial sobre la importancia de garantizar condiciones de trabajo justas, seguras y respetuosas.

“La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo continuará desarrollando este tipo de intervenciones en diversos puntos de la región, reafirmando su labor en defensa de los derechos laborales y en la promoción del empleo formal”, señaló la institución.

