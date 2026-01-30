y Promoción del Empleo (DRTPE) llevó a cabo una campaña informativa y de sensibilización dirigida a los comerciantes del Mercado El Río, con el objetivo de promover una cultura laboral basada en la legalidad,

Empleo formal

Durante la jornada, los especialistas de la Dirección de Trabajo ofrecieron información y orientación tanto a empleadores como a trabajadores sobre la formalización laboral, la prevención y erradicación del trabajo forzoso, así como sobre la estrategia “Trabaja sin acoso”, que busca fomentar espacios laborales libres de violencia y hostigamiento.

Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de la DRTPE por fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral vigente y sensibilizar a los actores del sector comercial sobre la importancia de garantizar condiciones de trabajo justas, seguras y respetuosas.

“La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo continuará desarrollando este tipo de intervenciones en diversos puntos de la región, reafirmando su labor en defensa de los derechos laborales y en la promoción del empleo formal”, señaló la institución.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS