Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, lamentó que el reencuentro entre Angie Jibaja y sus hijos no haya sido posible debido a los problemas de adicción que enfrenta la exmodelo.

“ Angie se ha molestado conmigo en numerosas oportunidades, me ha dicho de todo públicamente, yo entiendo y no le tengo rencor porque sé que es una persona que no está bien, pero, sobre todo, tiene que primar el bienestar de las criaturas ”, señaló Barboza.

“ Desgraciadamente, le ha tocado la peor parte en esta vida, que es tener que lidiar con adicciones y no solo eso, sino también perder a sus hijos porque ya los perdió. Tengo entendido que las criaturas no quieren hablar con ella y se asustan cada vez que le escriben ”, añadió.

En ese sentido, la “Rulitos” resaltó el rol de madre que cumple Romina Gachoy con los hijos de Angie Jibaja.

“ Romina ha demostrado que padre o madre no es el que engendra o el que trae al mundo, sino el que cría. Romina está siendo una madre estupenda y desde aquí le mando todas las fuerzas para que siga adelante ”, manifestó.

Cabe señalar que Romina Gachoy contó que Angie Jibaja estaría exigiendo la suma de 250 mil soles a cambio de cederles la tenencia de sus hijos. Además, aseguró que la popular ‘chica de los tatuajes’ incluso habría llegado a amenazar a su hijo por dinero.