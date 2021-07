Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para dar su comentario sobre el caso del Ingeniero bailarín, quien acusó de Vania Bludau de discriminarlo por no querer tomarse una foto abrazados. La conductora de TV también fue enfática en que nadie tiene derecho a tocar a una mujer así sea para una fotografía.

“Este chico no tiene más talento que bailar la única canción por la que se ha paseado por todos los canales. Está haciendo todo un circo para llamar la atención”, comentó Magaly Medina considerando que el Ingeniero solo quiere ganar titulares en los medios de comunicación.

Luego continuó con: “ya se desubicó, de frente llegó a Chollywood y aprendió todo lo malo. Ojalá se retracte porque a una mujer no se le toca”.

El Ingeniero Bailarín pide disculpas a Vania Bludau y a Melody

Yeiner Pinedo utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a Vania Bludau y a Melody. Además, el popular Ingeniero Bailarín aseguró que la prensa malinterpretó sus comentarios.

“Quiero aclarar algo rápidamente, (...) Me han estado llamando de varios canales, entre ellos Magaly, el programa de Peluchín y Gigi, no quiero tener más show, más problemas, porque eso no vendo, no vendo escándalo. Todo lo que yo comento es a través de mis redes sociales, pero yo no doy declaraciones a otro medio, todo lo que yo digo acá, es lo que siento, lo que yo siento, tengo también personas que me avalan”, inició su mensaje Yeiner.

Luego continuó: “si alguien, se ha sentido ofendida o aludida, en el caso de la señorita Vania Bludau, la señorita Melody, igual pedirle disculpas, lo voy a pedir disculpas, discúlpenme si se han sentido ofendidas, si se sintieron mal, pero la verdad siempre va a quedar en mí”, dijo firme en su posición.