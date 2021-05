Xoana González encendió el debate en su cuenta de Instagram. La modelo cuestionó que a los hombres se los aplauda por los mismos actos por los que se critica o cataloga despectivamente a una mujer “en pleno siglo XXI”.

Al inicio de su intervención, la modelo mostró parte de un intercambio de palabras entre Gisela Valcárcel y Tilsa Lozano en El artista del año. “Fuertecito el comentario, eh”, empezó diciendo.

“En pleno siglo XXI que estamos, la verdad que lo que es igualdad de género, esto es igualdad de género. ¿Por qué al hombre se lo aplaude, es un genio, porque en la primera cita, en la primera noche tiene relaciones con una mujer, y a la mujer es suelta de prendas? Y que por ser suelta de prendas nadie te va a tomar en serio, nadie te va a amar, nadie te va a proponer casamiento”, comentó.

Seguidamente, Xoana le preguntó a su esposo si la consideraba “suelta de prendas” ante lo que él respondió que no. De pronto, explicó lo que ha sido su vida junto a su pareja pese a los comentarios negativos de la gente.

“Y acá estamos casados, cumplimos seis meses de casados en unos días y vamos ya un año y medio conviviendo, porque a la semana la tóxica ya le secuestró el perro y le dije: te venís a vivir en nuestro hogar”, sostuvo.

Remarcó el episodio que mostró al inicio de su video, en el que se observa que Tilsa Lozano revela que aún no le proponen matrimonio y Gisela lanza un comentario que termina por sorprender a la jurado del programa sabatino.

“No quiero ser irrespetuosa, les tengo cariño, estuve en El gran show y súper agradezco, pero estas cosas creo que ya no deben existir más. A mí también me pasa, me pasa que leo comentarios que digo: esto me hace ruido”, dijo.