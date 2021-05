Mediante sus redes sociales, Maricarmen Marín salió a aclarar la situación respecto a Alhely Cheng, ex integrante de Agua Bella, quien aseguró previamente que ya no era su amiga y que la jurado de Yo Soy la había dejado en visto.

La cantante compartió un extracto de la conversación que mantuvo con su excompañera a fin de despejar dudas. Aseguró que la quiere mucho y que puede contar con ella cuando desee.

“Te quiero, sabes que siempre cuentas contigo, por más años de amistad y salud. Esto ha dejado clarísimo que todo lo que se dijo esta semana está aclarado”, señaló Maricarmen en el intercambio de palabras.

“La vez pasada le escribí para que me hiciera un saludo para un chico que es de su club de fans y es muy amigo mío. Le pedí por favor si me podía apoyar con un saludo y me dejo en visto, nunca me respondió”. dijo en su momento.

Sin embargo, en la publicación de la cantante de “Por qué te fuiste”, Cheng asegura que admira a Maricarmen y siente un “gran respeto” por ella.

“Siento una gran admiración por ti, un gran respeto, me siento muy orgullosa como amiga tuya que soy de todos los logros que has conseguido, siempre voy a desear lo mejor para ti porque sé lo luchadora que eres, de cuánto te has esforzado. Sabes cuánto te quiero y cuánto valoro la amistad contigo y cuánto te admiro también”, indicó.

“Veo necesario explicarlo a nuestros seguidores para evitar que unas declaraciones mías realizadas en sentido de broma se sacara de contexto y perjudique nuestra amistad de años. En estos momentos difíciles de pandemia estamos para cuidarnos , seguir vivos sin infectarnos y cuidando a nuestras familias en vez de perder tiempo ,que por unas declaraciones que se saquen de contexto , estemos en esta situación de aclarar malos entendidos”, agregó.

Maricarmen Marín responde a críticas (Instagram)