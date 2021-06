El cantante Jean Paul Santa María sorprendió a más de uno al presentarse, en la noche de este miércoles, en el programa de competencia ‘La Voz’, que se transmite por Latina, para interpretar un cover de Sebastián Yatra y demostrar todo su talento.

En su presentación, la pareja de la modelo uruguaya Romina Gachoy narró su incursión musical por diferentes géneros hasta que por último decidió hacer cumbia, lo cual no explotó porque llegó la pandemia por la COVID-19.

“Mucha gente no sabe, pero he tenido que tocar muchas puertas para incursionar en la música, incluso cuando quise apostar por una carrera musica, era muy difícil porque hacía rock alternativo y era bien difícil llenar, entrar a las radios. con el tiempo empecé en esta incursión, en el género urbano, cosa que nunca había hecho. Mi voz es diferente, no soy un rapero, yo estoy cantando sobre una base urbana, pero trato de hacer una fusión pop urban. En medio de toda esta filosofía que yo me autodecía para empoderarme y seguir enrumbado en este propósito que tenía, aparece esta opción de hacer cumbia”, dijo.

“Después de todo el trabajo que hice para estar a la altura de lo que la cumbia exige como cantante, aparece esta pandemia. En medio de la pandemia, como no podía cantar, empiezo a subir contenido musical a mis redes”, agregó.

Jean Paul Santa María también contó que, en una de las conversaciones que tuvo con Dios, le pidió una señal para que marque su camino en su carrera musical.

“Una noche, en la ventana de mi casa, miré al cielo como muchas de las conversaciones que a veces tengo con Dios y le dije que por favor me dé una señal y al día siguiente tenía varios mensajes en mi Instagram de personas que me habían dicho que Sebastián Yatra había reposteado mi cover”, sostuvo.

Según el cantante, eso fue una señal que le permitió enfocarse más en su carrera y aprovechó la oportunidad para presentarse en la competencia que se transmite por Latina.

“Para mí esa fue la señal que le pedí a Dios. Muchas personas preguntarán qué hace Jean Paul Santa María en La Voz, para mí es una tremenda oportunidad. Dicen que para construir los grandes muros, debo hacerlo ladrillo por ladrillo. Eso es lo que vengo a hacer”, indicó.

Santamaría fue aceptado por todos los jurados y pasó a la siguiente ronda del espacio televisivo.

