Jean Paul Santa María vive un difícil momento tras la muerte de su padre, Julio Enrique Santa María Angulo. El cantante compartió la lamentable noticia en su cuenta de Instagram.

La expareja de Angie Jibaja se despidió de su progenitor con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“No es más que un hasta luego...No es más que un breve adiós. Mi héroe forever. Mi papito lindo, mi ejemplo a seguir insuperable. Te amo con toda mi alma, papá, y gracias por todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste y todo lo que me dejaste en cada una de tus sabias palabras”, indicó el cantante en su mensaje de Instagram.

Santa María señaló que pese al dolor que siente por perder a su padre, se encuentra tranquilo al saber que no sufrirá más. “Gracias por tanto, tanto, tanto. Fuiste el mejor papá del mundo y prometo día a día seguir mejorando como hombre y como ser humano para que desde allá arriba me veas y me digas como siempre: ‘Ese es mi hijo’. Para que estés orgulloso de mi, Descansa en paz. Te amo por siempre”, finaliza el mensaje.

Sus seguidores recurrieron a los comentarios para dejar mensajes de aliento. “Todo mi cariño y un gran abrazo para ti y para la familia Jean Paul”, “Mi más sentido pésame”, “Un fuerte abrazo para ti y tu familia Jean Paul, lo siento mucho”, “Mucha fuerza”, son algunas reacciones de sus fans.

