La modelo venezolana, Alexandra Méndez, popularmente conocida como ‘La Chama’, reveló que se encuentra conversando con un futbolista que juega en el club español Real Madrid.

“Los futbolistas europeos no buscan intermediarios. Ahora estoy chateando, me escriben normal por Instagram como todos, por ahí del Real Madrid”, dijo en diálogo con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Al ser consultada por los conductores de televisión Rodrigo González y Gigi Mitre sobre quién sería el jugador de fútbol que está en conversaciones, la extranjera decidió no revelar su nombre para no arruinar su vínculo.

“No porque estamos en veranos y quizás me vaya y no voy a arruinar mi viaje. Obvio me voy a ver con él, pero”, manifestó en el espacio de farándula que se transmite por Willax TV.

Como se recuerda, ‘La Chama’ confesó que tuvo contactos con Cristiano Ronaldo, Paolo Guerrero y Christian Cueva. Con este último tuvo duras palabras al referirse sobre su esposa Pamela López.

