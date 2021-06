Angie Jibaja no dudó en contestar todas las preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram. Una de las consultas se refería a la relación que mantiene con sus hijos Gia y Janko, a quienes no ve hace un tiempo.

La pregunta concreta fue si sus hijos significaban su mayor fortaleza. Jibaja contestó, pero no pudo evitar emocionarse.

“Así es preciosa, son mi fuerza, mi alegría, de donde me agarro y digo que tengo que seguir, tengo que seguir por ellos”, señaló con la voz entrecortada.

“Por eso les digo que Dios tiene sus tiempos. Antes pasaba esto, hace una semana que no hablo con ellos, con uno de ellos en realidad... Antes recaía pero esta vez no”, indicó ya con los ojos llorosos.

El tiempo es uno de sus enemigos, pues en algunas ocasiones el lapso en el que no puede ver a sus hijos es más de lo que podía soportar antes. Actualmente considera estar más fuerte emocionalmente.

“Pueden pasar días que no hablo con ellos, pueden pasar semanas, hasta meses que no los veo, pero tengo que ser fuerte y seguir, así que no voy a llorar más. No voy a caer en este trampolín emocional, no lo voy a hacer, así lo decidí”, manifestó.

Cabe mencionar que Jean Paul Santa María mantiene aún la patria potestad de los hijos que tuvo productor de su relación con Angie Jibaja.