Al igual que los millones de limeños que fueron sorprendidos por los truenos y rayos que se registraron esta mañana en Lima, la modelo Angie Jibaja utilizó su celular para grabar este inusual fenómeno meteorológico y hacer un comentario sobre ello.

MIRA AQUÍ: Senamhi advierte que relámpagos en Lima podrían registrarse hasta el miércoles 26 de mayo

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Chica de los tatuajes’ compartió varios videos en los que mostró cómo vivió este inusual fenómeno desde lo alto del edificio donde vive.

“Nadie sabe cuándo viene, pero el cielo suena. Puede ser Jesús o todos los ángeles. El cielo es un espectáculo. Nadie sabe cuándo va a llegar, pero de que llega, llega. Aquí estamos esperándote para que tú seas el verdadero gobernante”, decía Angie Jibaja mientras registraba los truenos en el cielo.

CORREO - Angie Jibaja comentó sobre truenos que remecieron Lima

Estos comentarios ocasionaron que muchos de sus seguidores la calificaran de “loca”, por lo que Angie Jibaja decidió responderles a través de la popular red social.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

“Muchos dirán Angie está loca, mírenla. Bueno, si es por decir o por reconocer que amo a Dios por sobre todas las cosas, sí estoy locaza”, sostuvo la también actriz peruana.

“No soy la Madre Teresa de Calcuta, obvio que no lo soy, pero ya quisiera. Tampoco soy religión, solamente creo en Jesús y en Dios, sobre todas las cosas en la biblia y en su palabra. Dios no es religión, es amor y es nobleza. Dios está donde está la gente que peca, porque los seres humanos no somos perfectos”, agregó Angie Jibaja.

Finalmente, la modelo aprovechó la ocasión para dejar en claro que se encuentra feliz y tranquila. “Yo estoy feliz la verdad, estoy contenta, muy feliz. Los amo mucho”, expresó al final de su mensaje.

Senamhi advierte que relámpagos podrían repetirse

Nelson Quispe, director de Predicciones del Senamhi, reveló que cabe la posibilidad que en las próximas 24 o 36 horas se produzcan nuevas descargas eléctricas (relámpagos) en Lima, como las que se vieron la mañana de este lunes en diferentes puntos de la capital.

Sostuvo que estos fenómenos son denominados “Dana” y que se ubican a unos 1.500 kilómetros de distancia. Precisó que se fue acercando a nuestra costa en horas de la madrugada y fue absorbiendo humedad lo cual la hizo “muy inestable”.

“En Lima ya pasó, se ha ido hacia el sur. Pero mientras que esté presente en nuestras costas se va a mantener la posibilidad, esperamos que en las próximas 24 y 36 horas exista la probabilidad de que se repita (en Lima). Ya se han presentado descargas (eléctricas) de este tipo en Pisco, en Ica”, manifestó a América Televisión.