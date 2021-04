Cielo Liza, la media hermana de Angie Jibaja, dio declaraciones exclusivas al programa de Magaly Medina, donde comentó que ella se hizo cargo de los pequeños mientras la modelo y Jean Paul Santamaria mantenían una disputa legal. Cabe mencionar que Cielo considera que los hijos de Jibaja están mejor al lado del cantante.

“Ella está enferma. Cuántos años han pasado (...) ella quisiera estar con sus hijos, pero no puede porque su salud no le da. Los perjudicados acá no solamente son los niños, sino también Jean Paul y Romina”, comentó Cielo.

Luego continuó con: “nosotros nos hemos preocupado por llevarla a terapia, por ir al Ministerio todas las semanas para que Angie no pierda a los niños, pero mira cuántos años han pasado y Angie nunca ha hecho nada”.

JEAN PAUL TIENE LA CUSTODIA DE LOS NIÑOS

En las declaraciones de Cielo, comenta que el Ministerio de la Mujer intervino en el caso y le dio la custodia de los niños a Jean Paul.

“El ministerio vino a mi casa, nos evaluó y nos dijo que si nosotros firmábamos, los niños se quedaban a nuestro cargo, sino, iban a terminar en un albergue. Luego se dieron cuenta que el papá era el único interesado, iba a las reuniones, siempre estaba ahí, y es que ahí comienza el proceso para que los niños vayan con su papá. Estaban en una terapia psiquiátrica”, señaló.

CORREO-Hermana de Angie Jibaja defiende a Jean Paul Santa María: “ella no razona, no puede hacer una oración que tenga sentido”