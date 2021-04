La modelo Romina Gachoy se refirió a Angie Jibaja, quien afirmó que ella y pareja, Jean Paul Santa María, iban a terminar presos y que sus hijos corrían peligro estando con ellos porque sufrían “torturas psicológicas”.

“Ella no está bien, necesita ayudarse a sí misma porque ayuda de los demás le sobra, pero prefiere seguir en ese camino. Me afecta más por los ‘gordos’, no merecen tener que pasar por eso (exposición mediática) con todo lo que hemos venido trabajando para que estén bien y tengan paz”, afirmó en entrevista con Trome.

Según la uruguaya, la exactriz inventa y prefiere culparlos en lugar de mirarse a sí misma, “el comportamiento que está teniendo”.

Asimismo, indicó que, junto a Jean Paul, le dieron la oportunidad a Jibaja para que pase tiempo con sus hijos, quienes “las dos primeras veces que la vieron vinieron contentos”, pero que después “nos escribían diciéndonos que por favor se querían volver a casa, que no se sentían bien con ella, que les hablaba mal de su papá, que se sentían inseguros”.

“A pesar de todo, los chicos seguían yendo (a ver a su mamá) pero porque nosotros se lo pedíamos, les explicábamos que ella los extrañaba y aceptaban ir a quedarse solo un día, pero las últimas veces que les decíamos para que vayan ya no querían ir por nada del mundo. Nosotros nos sentíamos muy mal de estar prácticamente obligándonos a que la vean, les consultamos a las psicólogas del propio Ministerio y nos pedían que por favor no se les exija a los chicos”, expresó al mencionado medio.

Romina Gachoy también adelantó que no piensan tomar ninguna acción legal contra Angie Jibaja porque no les interesa perjudicarla.

“Si quisiéramos eso ya hace rato mostraríamos y contaríamos muchas cosas. Solo queremos que nos deje en paz y que se preocupe por recuperarse para que los chicos puedan verla”, precisó.

