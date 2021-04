Angie Jibaja estuvo presente en el set de Magaly Medina, para comentar sobre la condena de 15 años de prisión a Ricardo Márquez por intento de feminicidio contra la modelo.

Durante la entrevista, Angie le comentó a Magaly que ha comenzado un nuevo emprendimiento para poder despejar su mente de todo lo que le ha sucedido.

“Te he traído un regalito, para que veas que estoy trabajando (...) recién estamos empezando, porque cuando lo solté se acabó al toque”, comentó la también modelo sobre su emprendimiento.

TENSOS MOMENTOS

En una parte de la entrevista, Magaly Medina le preguntó a la modelo cuando había sido la última vez que consumió drogas, lo cual Angie se ofendió.

“Pucha, no me acuerdo, ¿te puedo preguntar eso a ti?”, dijo Angie Jibaja, pero Magaly le dijo que no consumía, aunque era “depresiva”.

