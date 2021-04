Angie Jibaja estuvo presente en el programa de Magaly Medina para hablar sobre la sentencia a su agresor Ricardo Márquez, quien fue condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio contra la modelo.

La también modelo reveló que se encontraba muy deprimida momento antes de que fuera agredida físicamente por Ricardo Márquez,

“Me parece justo que esté detenido, de todas maneras. En ese momento él había tenido una recaída… Un mensaje a todos los jóvenes, no a las drogas, por favor. Estaba deprimida. Ese accidente le puede pasar a cualquier persona en cualquier situación y momento, yo ya estaba encaminada, tratando de salir de las drogas”, explicó.

Sin embargo, la entrevista se tornó tensa cuando Magaly preguntó cuánto tiempo llevaba sin probar drogas. “¿Te puedo preguntar lo mismo?”, respondió Jibaja, iniciando un tenso intercambio de palabras en el que Magaly Medina confesó que ha sido “depresiva toda su vida”, pero que nunca ha consumido drogas.

“No consumo, yo he sido depresiva toda mi vida. No he consumido, yo creo que una persona que tiene una vida disciplinada, tener que venir a trabajar desde temprano no consume (drogas)”, explicó Medina, notablemente fastidiada.

Además, llegó un punto en el que Magaly le reclamó a Angie que no la esté difamando: “lo que hago aquí es entretener y ahora entrevistarte (...) no te puedes comparar mi vida con la tuya y poner cosas falsas, no me estés difamando”.

CORREO - Magaly Medina pasa tenso momento en entrevista con Angie Jibaja: “Me estás difamando”