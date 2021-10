Hace algunos días, Jazmín Pinedo respondió algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales, una de ellas le consultó el motivo por el que no se casó con Gino Assereto, a lo que la popular ‘Chinita’ contestó que el chico reality la “estafó” pues nunca la llevó al altar.

Ahora, en la reciente emisión del programa “En boca de todos”, Gino Assereto contó su versión de los hechos y se disculpó con Jazmín Pinedo, aceptando que cometió un error al pedirle la mano sin antes estar seguro de sus sentimientos e intenciones con la presentadora de TV.

“Todo lo que puede generar una sola palabra. Eso es lo que ella piensa, opina y yo lo respeto. No tengo nada que hablar. No lo comparto, yo cometí un error, no voy a hablar de detalles porque no es el momento, pero si hay algo que cometí fue un error, el de adelantarme a algo”, contó Gino.

“Al final pienso que el único responsable de lo que sucedió soy yo, no ella. A la ‘China’ la culpan de todo, pero no es culpable de nada. Yo, igual, si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, agregó.

Gino Assereto sobre pedida de mano a Jazmín Pinedo

Como se recuerda, en agosto pasado, Jazmín Pinedo contó en el programa “Reinas del show” que su separación de Gino Assereto fue una de las experiencias más dolorosas que le ha tocado vivir.

“Cuando nosotros decidimos terminar la relación, sí fue una decisión bien dolorosa. A muchas mujeres les avergüenza decir que se separaron, pero no tiene nada malo, lo que debería darnos vergüenza es la forma en que se separan”, contó en dicha oportunidad.

