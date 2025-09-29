Air Supply volverá al Perú con su nueva gira titulada “50th Anniversary Celebration” que recorrerá varias ciudades de Norteamérica, Asia, Oceanía y este 2026 llegará a Latinoamérica. La cita será el próximo 19 de mayo de 2026 en Costa 21.

Air Supply nos presenta un concierto romántico que trascendió generaciones. El público disfrutará en vivo de sus grandes éxitos musicales “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You” y muchos más.

Graham y Russell expresan su más sincera gratitud por el constante apoyo de sus fans de todo el mundo. Graham afirma: “Estoy agradecido por haber tenido una vida increíble hasta ahora y me llena de satisfacción que nuestras canciones signifiquen tanto para las personas de todos los lugares a los que viajamos. También ha sido maravilloso trabajar y conocer a tanta gente maravillosa, y haber tenido una amistad tan larga con Russell que es la envidia de muchos”. Russell añade: “Estamos muy agradecidos de tener un legado del que podemos estar orgullosos y de que nuestra música haya significado tanto para tantas personas durante mucho tiempo”.

Sobre Air Supply:

Air Supply es una banda icónica, conocida por sus inolvidables baladas y su energía romántica. A lo largo de su carrera, sus ventas superan los 100 millones de discos en todo el mundo y sus primeros álbumes Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits vendieron más de 20 millones de copias. Alrededor de 11 sencillos alcanzaron el Hot 100 de Billboard y 20 sencillos el Billboard Adult Contemporary.

Además del tour de aniversario, el dúo tiene planeado el lanzamiento de su 18° álbum de estudio “A Matter of Time” y una película biográfica titulada “All Out of Love: The Air Supply Story”.

Venta de entradas:

Las entradas para el concierto de Air Supply en Lima estarán a la venta por la web de Teleticket; con una venta fans el 30 de septiembre y una preventa con tarjetas BBVA el 01 y 02 de octubre o agotar stock (Capacidad limitada).