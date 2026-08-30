Airam Galliani regresa a las tablas con un nuevo desafío actoral en El Jefe del Jefe, comedia basada en el texto del danés Lars von Trier, que explora con humor y situaciones absurdas las dinámicas de poder dentro de una empresa.

Este proyecto también tiene un significado especial en el ámbito personal y profesional: por primera vez, la actriz comparte escenario con su padre, el reconocido actor Sergio Galliani. A sus 34 años, asegura que este encuentro ocurre en un momento de mayor madurez, después de haber construido su propio camino y definido con claridad los proyectos que quiere asumir.

—¿Qué fue lo primero que te atrajo de la obra y qué encontraste en tu personaje que te hizo decir “quiero interpretarlo”?

Me tocó interpretar a una de las empleadas de la empresa. Una chica frágil y vulnerable, que entrega su vida a la empresa y que quiere ser siempre la mejor, la que se gana la estrellita de empleada del mes. Creo que con eso sí conecté bastante, porque es como cuando quieres dar lo mejor de ti en un trabajo y siempre quieres ser la mejor. En ese sentido, también conecté con esa fragilidad y sensibilidad que tiene. También es muy bipolar: reacciona de maneras muy inesperadas y cambia de emoción de un segundo a otro. Entonces, es un personaje un poco errático. Y, en ese sentido, es muy divertido interpretarlo como actriz, porque no reacciona como normalmente lo haría una persona.

Además, el texto está escrito por Lars von Trier, un director que admiro muchísimo. Entonces, sabía que iba a encontrar un texto inteligente y desafiante. Por ese lado, me llamó mucho la atención que Lars von Trier hiciera una comedia, porque normalmente las películas que he visto de él han sido sórdidas, oscuras, más cercanas al thriller psicológico. Que de la nada haga una comedia absurda me parece muy interesante. Y, bueno, la obra aborda situaciones que pueden resultar cercanas o incómodas para el público.

—¿Cómo construiste a tu personaje y qué aspectos de su personalidad te resultaron más difíciles de interpretar?

Lo que caracteriza al personaje es que cambia de la nada. De pronto está llorando y, al segundo, se pone seria. Puede ser muy cortante o, de repente, sentirse un poco depresiva. Entonces, creo que es un personaje que se deja guiar mucho por sus emociones y por lo que siente en cada momento. Pero, a la vez, es una gran compañera de trabajo, muy buena onda con sus amigos y compañeros de la empresa. También se nota que es una persona de mucha confianza, muy confiable. La gente la quiere y quiere cuidarla porque tiene una fragilidad como de niñita. Sin embargo, es quien lleva la contabilidad y las finanzas de la empresa, así que también es inteligente. Es un personaje que tiene un poco de todo.

Los actores Franzo Iza y Airam Galliani forman parte del elenco de la obra 'El Jefe del Jefe'.

—La obra aborda situaciones que pueden resultar cercanas o incómodas para el público. ¿Qué reflexión te gustaría que se lleven los espectadores después de verla?

Primero que nada, que no traten de entender la obra, sino de vivir el viaje. Creo que ese sería el mejor método, porque no es una obra para entender, sino para reírte y disfrutar. Además, es tan impredecible y cambiante que siempre estás dentro de una historia que, en principio, es cotidiana. Por ejemplo, todo el mundo trabaja en una oficina, ¿no? Entonces, de la nada, te ponen a un actor haciéndose pasar por el jefe y es tan buen actor que todo el mundo cree que realmente es el jefe. Así se genera una situación no cotidiana dentro de una situación cotidiana, que es ir a tu oficina a trabajar todos los días.

La gente se va a sentir identificada de todas maneras con alguna situación, con algún personaje o con alguna experiencia dentro de una empresa en la que no te hayas sentido bien. Yo, en realidad, quiero que la gente se divierta, se ría con nosotros y de nosotros, pero que también pueda llevarse esa sensación de reírse y liberarse un poco.

—En esta obra compartes escenario con tu papá, Sergio Galliani. ¿Hay algo que hayas aprendido de él como actor que recién ahora, desde una mirada más adulta y profesional, puedas valorar realmente?

Sí, totalmente. Yo creo que mi papá me dejó mucho hacer mi propio camino como actriz y encontrar mi propia identidad profesional. Recién a esta edad estamos compartiendo el trabajo juntos, porque antes no lo habíamos hecho. Estamos en un momento profesional, sobre todo yo, en el que sé lo que he construido por mí misma: las cosas que quiero hacer, los textos que me interesa abordar y los que no, con quién me gustaría trabajar y con quién no. Creo que eso te lo dan la experiencia, la madurez y la trayectoria. Por eso siento que, recién a mis 34 años, es un privilegio poder compartir con mi papá algo que nos apasiona a los dos. Además, él deja que sea yo quien decida si quiero estar en un proyecto. No solo porque él esté significa que voy a aceptar o que necesariamente sea un proyecto que me interese. Ahora, como actores, estamos disfrutando de jugar, de estar en escena y de saber que los dos somos igual de profesionales y responsables. Entonces, se disfruta desde un lugar mucho más maduro.

—¿Existe algún personaje o género que todavía sientas que tienes pendiente explorar y que te gustaría asumir como actriz?

Siempre hay algo que quieres hacer y sientes que todavía no has explorado mucho. Por ejemplo, este año he hecho bastante comedia, cuando antes lo que más hacía era drama. Creo que lo que menos he hecho quizás ha sido thriller psicológico o cosas por el estilo, que tampoco es un género que los peruanos hagamos mucho. Somos de irnos más hacia el drama o la comedia, pero todavía no hemos explorado tanto el suspenso o el thriller psicológico. Es un género que a mí me encanta ver y consumir. Veo muchas películas de ese estilo y disfruto mucho de ese código cinematográfico. Creo que acá no he tenido la oportunidad de trabajar mucho en ese género. En cine ya he hecho comedia, un drama musical y una película de terror, que quizás se acerca más a lo que me gusta. Así que sería interesante regresar a alguna película de terror o hacer algo de suspenso, porque hace tiempo que no hago algo así.

Joaquín Escobar, Andrea Aguirre, Franco Iza y Airam Galliani en la obra 'El Jefe del Jefe'.

—¿Qué te ha enseñado esta obra sobre las relaciones de poder, especialmente en espacios laborales?

Creo que a veces el jefe tampoco tiene idea de lo que está haciendo. No porque alguien tenga una jerarquía más alta que tú significa que sea mejor que tú o que sepa más que tú. Eso sí es algo que le va a gustar al público: entender que, a veces, el jefe también tiene sus propias inseguridades, dudas y contradicciones. También es un ser humano. Entonces, la obra —no sé si necesariamente busca decir eso— sí se burla un poco de la figura de un jefe que no sabe dónde está parado, que tampoco sabe hacia dónde dirigir la empresa ni qué hacer con sus empleados.

—¿Qué buscas actualmente en un proyecto para decidir que vale la pena asumirlo?

Primero, el texto me parece lo más importante. Leerlo y ver si es algo que te reta, que te gustaría explorar y con lo que conectas como actriz. Segundo, el elenco. Creo que es muy importante saber con quién vas a trabajar. Si es gente que admiras, personas con las que todavía no has tenido la oportunidad de trabajar, además del director y la producción. En este caso, me habían hablado muy bien de Diego Oria. Como es argentino, ha hecho un par de cosas acá en Perú, pero tenía amigos y referentes que habían trabajado con él y que me habían hablado maravillas de su trabajo. Yo nunca había trabajado con él ni lo conocía, así que también me intrigaba mucho saber cómo trabaja un director argentino. Tú sabes que allá tienen muchísima cultura de teatro y nos llevan años luz en lo que es arte, cultura, teatro y cine. Entonces, me generaba muchas ganas de trabajar con él y conocer su forma de ensayar y de trabajar con actores que tampoco conoce. Esas son algunas de las cosas que yo sí evalúo mucho antes de entrar a un proyecto.