La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette ha confirmado su esperada presentación en Lima este 25 de marzo de 2025, como parte de su gira mundial. El concierto se llevará a cabo en Costa 21 de San Miguel. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket, brindando a los fanáticos la oportunidad de presenciar en vivo a una de las figuras más reconocidas de la música contemporánea.

Además, se ha anunciado una preventa exclusiva para Perú. Los miembros de tarjetas BBVA podrán acceder a la preventa desde el miércoles 23 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., hasta el jueves 24 de octubre a las 11:59 p.m. La venta al público general está programada para el 25 de octubre, a las 10:00 a.m.

Este show en Lima se enmarca en la gira internacional de Morissette, que ha recorrido varias ciudades tras el éxito de su Triple Moon Tour en Norteamérica, donde agotó más de 600,000 entradas en 35 fechas. La cantante, famosa por éxitos como “Ironic”, “You Oughta Know” y “Hand in My Pocket”, promete un espectáculo lleno de energía y emociones, recorriendo sus grandes clásicos, así como material más reciente de su álbum Such Pretty Forks in the Road (2020).

Con una carrera que comenzó en 1995, Morissette ha sido reconocida por su contribución al pop-rock con siete premios Grammy y más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su álbum más icónico, Jagged Little Pill (1995), es mucho más que un álbum, es un manifiesto feminista que habló por millones de mujeres, consolidándola como una voz única que ha marcado a varias generaciones con su estilo singular y letras que tocan temas emocionales y personales. Alanis no solo era una artista, era una revolución. En una época donde el pop se veía pulido y prefabricado, ella llegó a romper todas las reglas con su energía cruda y auténtica, lo que le permitió redefinir la música de los 90.

El show en Lima forma parte de una extensa gira que incluye presentaciones en Argentina, Chile, Colombia y Brasil, así como en Europa y América del Norte. Morissette ha logrado cautivar a sus seguidores en todo el mundo con su capacidad de conectarse emocionalmente con su público, gracias a su voz potente y letras profundas que tocan temas como el amor, la vulnerabilidad y el autoconocimiento.