Aldo Miyashiro vuelve a dirigir, a marcar escenas, a pisar un teatro, regresa a una pasión que la pandemia dejó en pausa. Tras superar el coronavirus, “el chino” retorna a las tablas para ejercer su oficio vital y a la vez reafirma su apuesta por la solidaridad que nunca ha dejado de lado. Por eso, parte de lo recaudado con el estreno online de “Nuestras mujeres”, la obra que lo entusiasma por estos días, servirá para muchas causas benéficas. Miyashiro sabe mucho de eso, de tender la mano, de espantar al egoísmo. Y espera que el mundo también lo entienda.

“Esta pandemia ha dado una lección a todos, nos ha mandado un mensaje. Ahora valoramos más esos tiempos en los que podíamos estar juntos con la familia, momentos en los que podrías simplemente ir a tomar un trago, o al cine, Hoy lo vemos como algo que añoramos. Ojalá que cuando estemos de nuevo como antes, hayamos aprendido la lección, ojalá no volvamos a manifestarnos como lo hacemos siempre, en contra de nosotros mismos.

La televisión te dio la oportunidad de ayudar en esta pandemia y visitaste lugares a los que no llegaba ningún apoyo social...

Desde que entré a la televisión, al no ser periodista, sino un actor, un comunicador, siempre me ha desesperado presentar un caso y que este quede ahí. Siempre he tratado de buscar una solución en la medida de lo posible. Pero nunca hubo una circunstancia como la de hoy, que sea tan grave para tantas personas a la vez.

Empezaron de menos a más...

Comenzamos llevando una canastita, luego cinco almuerzos y terminamos en algunos casos llevando 2 500 raciones y víveres a San Juan de Lurigancho, Villa María Del Triunfo y también tratando de resolver muchos otros casos. Después habilitamos la cocina del pueblo para dar almuerzos y teníamos que ver cómo generar recursos. Yo me despedí del 2020 muy agotado, con la esperanza e ilusión que en 2021 todo iba a ser muy suave. Pero no fue así.

Y además del trabajo duro tener que soportar las críticas en redes. ¿Cómo las tomabas?

Con absoluto humor y hasta pude responder con tranquilidad a los cuestionadores. Cualquiera que hace televisión, y tiene un tiempo en esto, puede agarrar el rating del minuto a minuto y saber que cuando hay un caso de ayuda social la audiencia baja. A mí me sorprendió la generosidad del canal que me permitió el año pasado hacer todas las campañas que hemos querido.

Hay muchos que imaginaban que ibas a sorprendernos lanzándote a la política.

El año pasado tuve muchísimas propuestas para hacer política y cuando me las plantearon, a todas les dije no. No quería que pareciera que lo de la ayuda se hizo con un afán o intereses posteriores. Todo lo que hicimos fue con gente super buena que trabaja conmigo, que aparte de su nota diaria se involucraba con nosotros en la ayuda social. La gente puede pensar u opinar lo que quiera, pero a cualquiera lo invito dos días a trabajar con nosotros, a ver si aguanta.

No vas a negar que muchas veces el poder que da la política tienta..

Varios partidos me ofrecieron el año pasado postular al Congreso y hasta me propusieron una vicepresidencia, esto te puede confundir en algún momento. Por suerte, esto me agarra a los 45 años y estoy muy claro en lo que quiero. Siento que donde estoy ahora es el mejor lugar que tengo para ayudar, puedo llegar a muchísima gente, en vez de estar sentado en una banca del Congreso conversando para ver cómo votamos el miércoles.

Has llegado a lugares en los que los políticos solo llegaron a prometer y no cumplieron.

Eso es absolutamente vergonzoso, muchas veces hemos ido a algunos lugares y han aparecido políticos a querer juntarse conmigo y la gente los ha botado porque los tienen abandonados a su suerte y más en esta pandemia. No entiendo como no pueden llevar una canasta a lugares, donde un alcalde sabe que vive la gente más pobre de su distrito, y que allí debió llegar primero. No logro entender cómo no trabajan para su gente y constantemente traicionan a los que votaron por ellos.

ALDO MIYASHIRO

Miyashiro dirige “Nuestras Mujeres”, exitosa comedia escrita por el dramaturgo francés Éric Assous, con actuaciones de Leonardo Torres Villar, Bruno Odar y Julián Legaspi. Desde el 5 de marzo por Joinnus.