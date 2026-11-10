La recuperación de Pietro Sibille, a quien se ve tranquilo, sonriente y con nuevas oportunidades laborales, llena de alegría a Aldo Miyashiro. El actor y director destacó el esfuerzo que viene realizando su amigo para superar sus adicciones y el apoyo que recibe de sus seres queridos. “Sabemos que la batalla continúa para él”, manifestó al referirse al proceso que atraviesa el recordado ‘Mandril’.

El también dramaturgo señaló que las personas cercanas al recordado ‘Zacarías’, de Lobos de Mar, fueron testigos del esfuerzo que hizo para recuperarse. Asimismo, el ‘Chino’ expresó la felicidad que siente su entorno al verlo nuevamente tranquilo, saludable y con una sonrisa.

“ Es maravilloso y es un milagro para todos los que lo queremos bien que Pietro esté como está, tranquilo, sano ”, sostuvo Miyashiro para La Habitación de Henry Spencer.

El exesposo de Érika Villalobos destacó las cualidades personales de Pietro Sibille y recordó que atravesó una difícil etapa que tuvo repercusiones en su vida.

“ Creo que nadie que lo conozca no se ha sentido feliz por lo que le ha pasado. Sabemos que la batalla continúa para él y que la va a seguir peleando, pero ya ganó la más importante ”, añadió.

El conductor afirmó que sus amigos seguirán apoyándolo durante esta nueva etapa, en la que también empieza a recibir nuevas oportunidades en el ámbito laboral.

Por esa razón, Aldo Miyashiro expresó su alegría por volver a ver a Pietro Sibille animado, haciendo bromas y compartiendo momentos agradables con sus amigos.

“ Nos genera emoción verlo tan bien, verlo tan feliz, verlo tan contento, haciendo broma ”, indicó.

Tiempo atrás, Pietro Sibille contó que, aunque estaba dedicado a su carrera como actor, su adicción a las sustancias representaba un obstáculo para su desarrollo profesional. “ Yo puedo haber sido siempre muy entregado a mi trabajo, a mi pasión, incluso muy metódico, pero tenía un freno de mano puesto todo el tiempo, que era mi adicción a las sustancias ”, reconoció.

El actor explicó que el consumo de alcohol y drogas afectó su desempeño laboral y le ocasionó problemas de puntualidad, disciplina y cambios de humor. Incluso admitió que, en algunas oportunidades, llegó a ausentarse de sus compromisos profesionales.

“ Me hacía ser indisciplinado, me hacía ser impuntual, me hacía llegar de mal humor a un rodaje o desaparecer ”, confesó.