Durante su participación en ‘Magaly TV La Firme’, Florcita Polo mostró los mensajes privados que intercambió con Luiggi Yarasca, a quien denunció por presunta violencia física y psicológica. En las conversaciones, la empresaria le reclamaba por supuestos jaloneos y empujones. Además, ante las consultas de Magaly Medina, reveló que estos presuntos episodios de agresión ya se habrían presentado anteriormente.

La ‘Urraca’ mostró varias capturas de pantalla y leyó parte de los mensajes que ambos se habrían intercambiado. En uno de ellos, Florcita le reclamaba a su expareja por las presuntas agresiones físicas: “ No es mentira, tú me jaloneaste y me empujaste, me tiraste a la cama, tengo el cuerpo lleno de hematomas por la caída. No merecía que me hagas todo esto ”, se lee en la conversación.

En una segunda conversación, Florcita también cuestionó a su expareja por no auxiliarla después de que, presuntamente, cayera por las escaleras del local Rústica de Pachacámac. Al ser consultada por Magaly sobre estos hechos, la hija de Augusto Polo Campos reconoció que no habría sido la primera vez que sufría situaciones de violencia por parte de Luiggi Yarasca. “ Sí, ha habido forcejeos, empujones ”, señaló.

Florcita Polo señaló que previamente había advertido a Luiggi Yarasca que denunciaría cualquier nuevo episodio de violencia. Por ese motivo, tras lo ocurrido, decidió acudir a las autoridades y presentar la denuncia correspondiente.

“ Yo le dije: ‘La última vez que tú me quieras jalonear y empujar o algo, yo voy a denunciarte’ ”, sostuvo.

Otro detalle que destacó durante la entrevista fueron los mensajes atribuidos a Luiggi Yarasca que Florcita Polo mostró en televisión. En ellos, su expareja le expresaba reiteradamente que la amaba y que le afectaba verla atravesar un mal momento.

En otro de los mensajes, Yarasca cuestionaba a Florcita por la presencia de efectivos policiales en su vivienda para intervenirlo. Asimismo, le manifestó que, a pesar de lo ocurrido, prefería guardar silencio y no revelar ciertos detalles por consideración a ella y a sus hijos.

“ Ayer han ido policías a mi casa a querer llevarme. ¿Qué te pasa, Flor? Yo seré gente contigo hasta el final, no sacaré nada, ni diré nada y por tus hijos y por ti ”, indicó el mensaje.

Por otro lado, Florcita Polo sostuvo que durante la relación enfrentó constantes reproches de Yarasca, quien la acusaba de involucrarse sentimentalmente con otras personas, pese a no tener pruebas que respaldaran sus señalamientos.

“ Él me decía que yo lo engañaba, que yo estaba con otra persona, entraba a mi TikTok, a mi Instagram, no había cosas, pero él inventaba. Y así era. Así era siempre ”, expresó.

La hija de Susy Díaz rechazó haber mantenido relaciones con otras personas durante su vínculo sentimental y afirmó que los cuestionamientos de Yarasca surgían de situaciones que él imaginaba, sobre todo cuando consumía bebidas alcohólicas.

Como se recuerda, Florcita Polo presentó una denuncia contra Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica. Tras ello, el Poder Judicial dispuso medidas de protección a favor de la empresaria, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.