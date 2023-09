América Espectáculos reveló en una nota que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, estuvieron juntos para ver el estreno de Perdóname. Además, el popular Chino, contó que se siente orgulloso de las actuaciones de sus dos hijos Mikael y Fernanda.

“Estoy absolutamente orgulloso de estos dos porque son la inspiración de nosotros y verlos en pantalla, se ha removido todo, casi casi lloro cuando los veo (...) Han heredado su talento (de Érika)”, expresó Aldo Miyashiro.

Fiorella Retiz tras reencontrarse con Aldo Miyashiro en los tribunales: “No tenía idea de la situación”

Fiorella Retiz estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde confesó cómo fue el preciso momento del reencuentro con Aldo Miyashiro en los tribunales y frente a un juez.

“Yo nunca me había sentado frente a un juez, no tenía idea cómo era la situación. Hay temas de estrés, ansiedad que aún tengo, por eso trato de no pensar en lo que pasa a mi alrededor”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la exreportera señaló que ahora se siente mucho más comprendida por el público televidente, y que incluso le piden hasta fotos y videos en la calle.

“Ahora siento que la gente me entiende, que ya pasó esa etapa fea... Sentir el calor de mujeres, es realmente muy bonito (...) Yo lo único que hice fue decir la verdad frente al juez”, señaló.