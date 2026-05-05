Alessandra Fuller expresó su respaldo a la posibilidad de que su expareja, Pablo Heredia, inicie una relación con Shirley Arica, luego de notar la cercanía entre ambos en ‘La Granja VIP’.

“ No entiendo por qué no podría enamorarse de ella; me parece guapísima, una bomba y sé que es muy inteligente ”, manifestó la actriz en ‘Q bochinche’.

Fuller negó que un eventual acercamiento entre ambos responda a una estrategia mediática para mantenerse vigentes dentro del reality.

“ Si surge una relación, no tendría razones para pensar que sea armado. Es una chica estupenda, siempre la he visto muy decidida y con ganas de hacer cosas importantes ”, agregó.

Renato Rossini Jr. sobre Ale Fuller: Solo era el chico con el que pasaba el rato

Renato Rossini Jr. le reveló a Pablo Heredia que decidió poner fin a su relación con Alessandra Fuller tras conocer sus encuentros con Adrián Pedraja, protagonista de la película ‘Entre Nosotros’.

Según el modelo, en el día del avant premiere un reportero le enseñó fotos de la actriz saliendo de una discoteca de la mano de Pedraja.

“La gota que derramó el vaso fue que ella subió a sus historias sobre el ampay y escribió: ‘Esto queda entre nosotros’. Ella no se lo esperaba”, manifestó.

“Pero le dije: ‘No sé por qué me haces esto, no lo merezco y doy un paso al costado. No me hubieras hecho esto si fuera el actor o el millonario, solo soy el chico con el que pasas el rato’”, agregó.