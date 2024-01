Ale Fuller sobre su fallida boda con Francesco Balbi: No me arrepiento, fue una decisión acertada y responsable.

Ale Fuller decidió dar detalles de su decisión tras cancelar su boda con Francesco Balbi. La actriz asegura que no se arrepiente de nada, pues se priorizó como persona.

“ No me arrepiento, ha sido una decisión completamente acertada y responsable. Fue difícil de tomar, pero debí enfrentarlo con madurez (...). Me siento tranquila y orgullosa de haber tenido el coraje y valor de ser fuerte y priorizarme a mí ”, declaró para El Popular.

“Fue una situación que se volvió clara para mí y lo más responsable fue que cada uno siga su camino”, añadió.

Por otro lado, la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ aseguró que no está en sus planes tener pareja por el momento. “ Soy sincera, me veo muy lejos de volver a vincularme en una relación. En mi caso estoy segura de lo que necesito, no me veo involucrándome en una relación a corto plazo ”, reveló.

Además, la intérprete nacional indicó que Renato Rossini Jr. es solo su amigo. “Es una persona con la que he conectado de cara a lo que ha sido el cierre de año. Actualmente, existe una amistad muy linda, es bonito tenerlo en mis día”, sostuvo.