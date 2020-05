La banda argentina Miranda! disfruta durante esta cuarentena del buen recibimiento que está teniendo su canción “Casi Feliz”, en la que pudieron plasmar, según confesaron en una entrevista con Efe, su esencia a pesar de ser un encargo para la nueva serie original de Netflix que lleva el mismo nombre.

El tema, lleno de nostalgia y con toques de positivismo triste, es la canción principal de la serie argentina dirigida por Hernán Guerschuny que está teniendo gran éxito desde su estreno el pasado 1 de mayo.

“Encontramos puntos en común con nuestro proyecto (...) y sentimos que podíamos unirnos sin perder nuestra esencia y nuestro estilo. Resultó ser natural no tuvimos que salirnos de nuestros gustos, así que empezamos a trabajar en la canción y así funcionó, ya que queríamos tener una canción que pudiésemos defender como si fuese nuestra”, dijo Alejandro Sergi, quien forma el grupo junto a Juliana Gattas.

El cantante, compositor y productor aseguró que lo primero que hicieron al recibir la propuesta fue analizar si la canción podría ser funcional también por su repertorio y así fue.

Además, desde el estreno de la serie la canción cuenta con más de un millón de reproducciones y eso se debe, en parte, al éxito del que está gozando la producción audiovisual.

“Por más que uno sea reconocido... a nosotros nos acercó a otro publico. He visto comentarios de gente que con esta canción escuchó otras cosas de Miranda! o personas diciendo que era la primera canción nuestra que les gustaba. Eso nos viene bien”, detalló Sergi.

Así, la unión entre los proyectos visuales y los músicos ha sido siempre una buena plataforma para las bandas o solistas pudieran llegar a muchas personas que de otra manera no los conocerían, incluso en el caso de este dúo argentino, que cuenta con casi 20 años de éxitos que los respaldan.

Lo nuevo frente a lo viejo

Sin embargo, el músico cree que desde hace algún tiempo la clave está en las redes sociales, donde cualquier usuario puede investigar y acceder a una oferta casi infinita de música.

“Desde que las redes sociales comenzaron a evolucionar monstruosamente -paralelamente a nuestra carrera- todo está cada vez más abierto. Creo que sí va a pasar es que se abra cada vez mas el espectro musical y que deje de haber un solo mejor grupo, un solo mejor solista masculino o femenino”, explicó Sergi en defensa de la pluralidad de opciones.

Y con él coincidió su compañera, quien dijo haberse olvidado ya hace muchos años de esos términos y añadió que las personas que escuchan música ya está “orgánicamente acostumbradas” a esta apertura.

La cantante también quiso hablar de la dualidad que supone para ella el hecho de descubrir música nueva, ya que utiliza las dos caras de la moneda: algo cercano a la inteligencia artificial y también las relaciones personales más sencillas.

“Las dos cosas que me permiten conocer música increíble son eso (el aleatorio, las recomendaciones de plataformas) y salir de noche para ver a alguien que pasa música en un lugar o escuchar a una banda que toca antes de otra que iba a ver. Una manera es completamente robótica y la otra completamente humana”, expresó.

Y es que ambos disfrutan de la música en todas sus vertientes pero especialmente de cuando tienen tiempo para hacerla y practicarla, como está sucediendo actualmente durante la cuarentena por coronavirus en la que ambos están en sus casas encontrando algo bueno dentro de lo compleja que está siendo la situación a nivel mundial.

“Yo me armé mi vida para estar en mi casa y me encanta. Tengo cosas para dibujar y pintar, plantas y muchas cosas. Me la paso bien en mi casa. Extraño salir, ir a bailar, tocar... pero no es esencial ahora mismo”, dijo Gattas.

Sergi coincidió con ella en que disfruta de tener tiempo en su casa porque hasta ahora, entre trabajar componiendo y las giras, nunca lo había podido hacer.

“Estar en mi casa mucho tiempo jamás me había pasado, es una novedad para mi. Pero no es que lo quiera gritar a voces porque es una situación compleja y nosotros somos afortunados”, terminó el compositor.

Ahora, están pensando en cómo ir dando a conocer su próximo disco -que incluirá “Casi Feliz” y que ya está totalmente grabado- sin desvelarlo entero para poder hacer una gira de presentación cuando termine la cuarentena.

