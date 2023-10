Alejandra Baigorria mostró en exclusiva los detalles de su nuevo departamento. Sin embargo, la modelo no pudo evitar ser consultada sobre las distintas críticas que viene recibiendo Said Palao por presuntamente “no haber puesto dinero” para la compra de dicho inmueble.

Todo se dio durante la última edición de “Mande quien Mande”, donde la chica reality dejó en claro que ella es una próspera empresaria que no necesita de dinero para ser feliz.

“Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. El dinero no es lo más importante en la vida, no da la felicidad”, comenzó diciendo con la voz un poco entrecortada.

En ese sentido, la empresaria señaló que está muy orgullosa de su novio, pues es una persona que no muestra en redes sociales lo que le da a los suyos económicamente.

“Yo lo amo así como es él, es un gran hombre, un gran padre. Lo más importante para mí es ver que él ame a su hija, que se sacrifique para que esté en el mejor colegio, talleres, pero él no le gusta mostrar eso” , agregó entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR