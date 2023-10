Rebeca Escribens se refirió indignada al comportamiento que tuvo Samahara Lobatón, quien no se habría disculpado por los comentarios racistas que lanzó hacia la familia de su expareja, Youna.

En ese sentido, la conductora de “América Espectáculos” señaló que a la influencer no le costaba nada disculparse públicamente y aseguró que “un mea culpa no la haría menos”.

“Es una nena muy chiquita que no sabe dónde está parada y todavía no sabe lo que quiere, lamentablemente. Unas disculpas no la hacen menos”, dijo Escribens.

Recordemos que la hija de Melissa Klug se presentó en el programa “América Hoy”, tras afirmar que los familiares de su expareja y padre de su única hija “son unas personas cholas y negras”.

“No me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar, lo tocará mi abogado”, dijo Samahara.

