Durante su discurso de agradecimiento en España, donde fue reconocida por su trabajo y liderazgo, Alejandra Baigorria le dedicó un emotivo mensaje a Said Palao, a un mes de su ‘ampay’ por la polémica despedida de solteros en Argentina.

Además de viajar con sus padres y con 30 mujeres emprendedoras de su equipo, la empresaria llevó también a Said Palao, a quien habría perdonado tras su participación en una escapada a Argentina junto a mujeres.

Luego de que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes de Mario Irivarren y Said Palao y revelara que el año pasado habrían realizado un viaje a Colombia, Baigorria señaló que se tomaría un tiempo para decidir si perdonaba o no lo ocurrido. No obstante, sorprendió al dedicarle un discurso romántico y reconocer que no habría disfrutado su luna de miel como correspondía.

“ Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’ ”, expresó la rubia en un auditorio de Madrid.

Alejandra Baigorria evaluará su relación tras polémica por ampay en Argentina: “Me puedo demorar un año”

En medio de la controversia generada por un ampay que involucró a Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria señaló que aún no ha definido el rumbo de su relación y que se tomará el tiempo necesario para hacerlo.

Durante su estadía en Piura por Semana Santa, donde viajó acompañada de su familia y sin su esposo, Baigorria brindó declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ sobre su situación sentimental.

“La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila, haciendo las cosas a mi manera. Tomaré una decisión según lo que me dicte mi corazón”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que no presta atención a los cuestionamientos públicos surgidos tras el escándalo.

“Todos ya opinaron, tiraron sus cochinadas, pero la única que va a decidir su vida soy yo”, afirmó, al remarcar que su vida personal no está sujeta a la opinión de terceros.

En otro momento, indicó que continuará siendo vista junto a Said Palao, ya que la situación se maneja de forma privada.

“Lo van a ver en la peluquería, en mi casa, porque lo estamos llevando a mi manera y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Es una decisión que es mía y la gente tiene que respetar, independientemente de cuál sea”, expresó.