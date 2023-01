La chica reality Alejandra Baigorria se mostró disconforme con el nuevo formato de la temporada 2023 de “Esto Es Guerra”.

Cabe mencionar que el programa, conducido por Johanna San Miguel y Renzo Schuller, tendrá una nueva dinámica entre dos bandos conformados por miembros ‘históricos’ y participantes que pasaron el casting del 2022.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria respondió a preguntas de sus seguidores. Un usuario le cuestionó qué opinaba acerca de que su pareja, Said Palao, no haya sido convocado este año en el regreso del programa reality.

“Para mí EEG no es EEG si no es ‘Combatientes VS. Guerreros’. Esos enfrentamientos y amor a las camisetas jamás se igualarán. Este formato, personalmente, no me gusta. ¡Combatiente por siempre!”, escribió Baigorria.

Josimar y Yahaira Plasencia se presentaron en el “opening” de Esto Es Guerra Temporada 2023

Los primeros en pisar la pista EEG, fueron los salseros de moda. En medio de juegos artificiales apareció Josimar, quien dio por inaugurada la temporada 2023 con su tema El Aventurero y presentó a nivel mundial su tema La Llamada. Luego le siguió Yahaira Plasencia, quien deslumbró con sus impactantes movimientos de pelvis y toda la sensualidad que suele derrochar en cada escenario que pisa.

Como es costumbre, la producción de EEG, no escatimó gastos y esfuerzos para realizar un gran despliegues de pantallas led, luces y estructuras para la presentación oficial de los competidores al estilo de los famosos programas internacionales.