Alejandra Baigorria abandonó las cámaras de televisión y en los últimos meses se ha centrado en sus negocios como empresaria. En el programa Estás en todas, la modelo decidió revelar algunos episodios que le han servido durante su vida para llegar donde está.

Es así que confesó que sus padres la apoyaron económicamente durante su etapa como escolar. Sin embargo, cuando le tocó ser universitaria, le aseguraron que ella tenía que buscar los medios para continuar estudiando.

“Estoy agradecida con mis papás porque dentro de lo que ellos pudieron me dieron lo que ellos pudieron hasta el colegio y me dijeron de acá en adelante para la universidad tú tienes que ver por ti y yo trabajé muchísimo para poder estar en la universidad que yo quería, me costó mucho comprarme mi primer carro”, manifestó.

La “rubia de Gamarra” no dudó en expresar lo que vivió en algún momento para alcanzar el éxito. Tuvo momentos complicados, como todos, pero se supo sobreponer y actualmente mantiene el control de su negocio.

“Todas esas cosas me hicieron fuerte, me hicieron saber lo que es la vida, saber lo que es trabajar porque mi familia no es de dinero, tenía lo justo, nunca me faltó nada, es verdad, pero todo lo que después tengo es gracias a mi esfuerzo, a diez años de trabajo”, remarcó.

Alejandra Baigorria sobre universidad